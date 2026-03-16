La muestra en el Parlamento de Canarias recupera el proyecto artístico nacido tras el volcán para apoyar a la población palmera

El Parlamento de Canarias inauguró este lunes una exposición solidaria en Santa Cruz de Tenerife. Once creadores del archipiélago exhiben sus obras para recordar la erupción de 2021. Esta iniciativa busca mantener vivo el apoyo colectivo y la esperanza hacia los habitantes de la Isla Bonita.

El arte se une por La Palma en la exposición “En La Palma de tu mano” / Parlamento de Canarias

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, inauguró la muestra en la Sala de Exposiciones oficial. Pérez afirmó que esta colección representa un abrazo del pueblo canario hacia la isla afectada. La exhibición trasciende lo estético para convertirse en un símbolo de unidad regional tras la catástrofe.

Un abrazo colectivo a través del arte

El proyecto artístico nació originalmente en 2022 durante el primer aniversario del proceso eruptivo. Varias profesoras de la Universidad de La Laguna impulsaron la idea inicial en el centro TEA. Ellas buscaban deconstruir muros simbólicos para ayudar de forma directa a los damnificados palmeros.

Actualmente, la exposición reúne quince piezas únicas cargadas de memoria y sensibilidad social. Los visitantes pueden contemplar el trabajo de nombres destacados como Álvaro Sonson o Lola Carbajosa. Estas obras reflejan la capacidad del arte para sanar heridas profundas en la sociedad.

Autores y piezas para la memoria

La lista de participantes incluye a creadores como Conrado Díaz, María Luisa Hodgson y Rafael Granja. También aportan su talento figuras como Román Hernández, Susana Guerra, Tomás Oropesa y Narciso Hernández. Todos ellos colaboran de forma altruista para fortalecer este vínculo solidario entre islas.

La muestra también rescata las losetas originales de la primera acción colectiva realizada en Tenerife. Estos elementos sirven para recordar cómo el arte sirvió de vehículo para la solidaridad. Los objetos expuestos conectan directamente el pasado reciente con el presente de la reconstrucción.

María Luisa Hodgson coordinó este proyecto desde el Departamento de Bellas Artes de la Universidad. Ella asistió al acto para explicar la evolución de esta iniciativa nacida en las aulas. Su trabajo demuestra que la formación académica puede transformar la realidad social de Canarias.

Esperanza tras la destrucción del volcán

Astrid Pérez subrayó que los fenómenos naturales también generan lazos de unión muy fuertes. El volcán destruyó infraestructuras, pero también inspiró una respuesta ciudadana sin precedentes en la historia. Esta exposición pretende reconstruir la esperanza mediante el lenguaje visual y la creatividad.

Los ciudadanos pueden visitar la muestra para conocer de cerca el compromiso de estos artistas. Cada pincelada y cada escultura rinde homenaje a la resiliencia del pueblo de La Palma. El Parlamento reafirma así su papel como casa de todos los habitantes del archipiélago.

El evento concluyó con un recorrido por las instalaciones junto a las autoridades presentes. Los asistentes destacaron la calidad técnica y el profundo mensaje humano de cada obra. Esta cita cultural permanecerá abierta para fomentar la reflexión sobre nuestro territorio volcánico.