Este martes, 26 de agosto, el programa toma el pulso cultural de la isla bonita de la mano de artistas locales y agentes culturales

Contará con la participación del consejero de Cultura de La Palma, Pablo Díaz Cobiella

Patricia Figuero, Pino Monterey, Rubén Medina, José Tomás y Adelto Plasencia participan en la mesa de diálogo moderada por Rubén Rodríguez en ARTENATIVO 360

El espacio cultural de La Radio Canaria ‘ARTENATIVO 360‘ continúa esta semana su road trip veraniego por el mapa artístico de Canarias. Este martes 26 de agosto, a las 22:00 horas, la ruta llega a La Palma, donde reunirá a una amplio elenco de artistas y agentes culturales para tomar el pulso a la efervescencia creativa de la isla bonita.

El programa que dirige y presenta Rubén Rodríguez recorre este verano el Archipiélago para pulsar la vida cultural de las islas de la mano de sus voces creativas, gestores y responsables culturales.

Después de visitar La Graciosa, Lanzarote, Fuertenventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, ‘ARTENATIVO 360’ hace escala en la isla bonita. La emblemática Casa Massieu en Los Llanos de Aridane será el escenario de un diálogo coral en el que participan la escritora Patricia Figuero, el gestor cultural y productor de Evento7 José Tomás, la DJ y creativa de Pimientas SelectorAs – Festival Akelarre Pino Monterey, el músico y director de la Escuela de Folklore de Los Llanos y de la Agrupación Folklórica Cumbre Nueva Adelto Plasencia y el chef, músico y agitador cultural Rubén Medina.

La visión institucional estará presente desde el Palacio de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, con la intervención del consejero de Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Artesanía del Cabildo insular, Pablo Díaz Cobiella.

El episodio contará además con la música de Flavia Cruz, con una extensa charla en la sección Siempre con una sonrisa junto a Ramón Araujo del Trío Zapatista y con el cierre editorial cantado y escrito de puño y letra por Rubén Rodríguez, que pondrá la rúbrica a una cita cultural que invita a descubrir la riqueza creativa de la isla bonita.