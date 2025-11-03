Competirán por el título nacional del 7 al 9 de noviembre, en un evento puntuable para la Liga Nacional y el Circuito Canario 2025

Arucas acogerá el Campeonato de España de Longboard 2025

La costa del municipio de Arucas volverá a convertirse en epicentro del surf nacional del 7 al 9 de noviembre, con la celebración del Campeonato de España de Surfing en la modalidad de Longboard, una cita que además será valedera para la Liga Nacional y el Circuito Canario 2025.

La segunda edición del Festival Longboard Oleaje reunirá a los mejores deportistas del país en la playa de El Puertillo (Bañaderos, Arucas), entre los que se encuentran los y las deportitas canarios y canarias Ginger Caimi, Joel Rodríguez y Lucas Turon; el vasco Alaitz Castro; la andaluza Julieta Rodríguez; y el asturiano Nicolás García; entre otros. Esta prueba única del campeonato nacional reafirma el compromiso del Club Deportivo de Surfing Oleaje con la promoción y el desarrollo del surfing, especialmente en la especialidad del longboard.

Categorías y premios

La competición contará con las siguientes categorías Sub18 femenino y masculino, Absoluto femenino, Open, Máster (+35), Gran Máster (+40), Kahuna (+45) y Gran Kahuna (+50). “La modalidad de longboard son tablas grandes de más de nueve pies. En todas las modalidades tendremos participantes y todas se reparten premios económicos. En cada una de ellas se puntuará las mejores olas y contaremos con unas condiciones potentes, con olas muy grandes, por lo que el espectáculo está servido”, señaló Adrián Ramos, organizador de esta prueba.

Además, el campeonato repartirá más de 7.000 euros en premios, entre metálico y material deportivo, además de 1.600 puntos de ranking FESurfing, siendo de 2.000 euros para el Absoluto Femenino y Open; y 250 euros para el resto de categorías. Asimismo, se realizará un sorteo de material deportivo entre todos los inscritos.

Requisitos para participar

Uno de los requisitos imprescindibles para la participación en este campeonato es contar con licencia federativa nacional en vigor (Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia o FESurfing). Mientras que los empadronados en Canarias podrán tramitar su licencia a través de la página web de la Federación Canaria de Surf.

El campeonato está organizado por el Club Deportivo de Surfing Oleaje, la Federación Española de Surfing (FESurfing) y la Federación Canaria de Surf. Cuenta con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, Hidramar Group, Kalise y Tirma; y con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Superior de Deportes, Tablas Surf Shop, Mojo Wax, Gofio La Piña, Surftech Surfboards y University Surf School.