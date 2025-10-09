El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica el contrato para el refuerzo de esa zona sometida a los embates del mar

La empresa adjudicataria deberá reparar las grietas, las humedades y pintar el muro de Las Canteras. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica durante cuatro años el contrato de mantenimiento del revestimiento del muro de la playa de Las Canteras. Las obras comprenden el saneado, la pintura y la reparación de grietas.

Todos los trabajos se desarrollarán entre las calles Bernardo de la Torre y Gravina. El importe asignado asciende a 228. 577, 06 euros. La adjudicataria es la empresa Shuttle Truck S. L.

Trabajos en el muro

Una vez al año se ejecutará el revestimiento del muro, la reparación de grietas y se pintará una superficie de 3.150 metros cuadrados.

Según concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, “esta actuación de mantenimiento resulta elemental para evitar el deterioro natural que ocasiona el mar”.

Quevedo ha apuntado que con esta adjudicación se garantiza que el aspecto exterior del muro sea óptimo en los próximos años. En el proyecto está excluido el muro de piedra, en la zona de La Cícer, y la zona de cantería, en La Puntilla, además del muro de Playa Grande. Estas zonas corresponden al área de limpieza.

El responsable del área municipal ha incidido que esta licitación forma parte de los compromisos recogidos en la Estrategia Ciudad de Mar 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y centrada en un modelo de litoral inclusivo, seguro, digitalizado y sostenible.