Desde ASG se ha recordado que ha recordado que, pese a la bonificación del 75% en el transporte, persisten barreras reales

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado desplegar sin demora la Obligación de Servicio Público (OSP) entre las Islas Verdes y un paquete de incentivos a la demanda para dinamizar el turismo interior y «equilibrar oportunidades entre todo el archipiélago».

Postura de ASG

«Turismo y conectividad van unidos; sin conexiones suficientes y accesibles, el turismo interior no despega», ha subrayado Ramos en una nota de prensa emitida por la formación.

Ramos ha recordado que, pese a la bonificación del 75% en el transporte, persisten barreras reales para muchas familias canarias. «Tenemos que facilitar que los canarios puedan viajar entre islas a precios razonables y con más opciones horarias», ha dicho, poniendo como ejemplo la «ausencia» de rutas directas clave y las limitaciones operativas en aeropuertos como La Gomera, condicionado por sistemas que dificultan ampliar conexiones.

Residentes en La Gomera

El parlamentario ha aportado, asimismo, datos que «evidencian» la necesidad de actuar: «Solo un 0,2% de residentes de La Gomera viaja a Fuerteventura por turismo, y otro 0,2% lo hace en sentido inverso. La conectividad puede ser uno de los factores más influyentes». Por ello, ha insistido en activar la OSP entre islas verdes y reforzar enlaces directos –o con enlaces eficientes vía islas capitalinas— que respondan a la demanda «real» de los residentes.

Entre las medidas propuestas, planteó reactivar y ampliar los bonos turísticos para residentes, que ya «demostraron su eficacia» en experiencias como la de La Palma y posteriores extensiones, acompañados de campañas de promoción segmentada por isla para poner «en valor» recursos singulares y distribuir la demanda durante todo el año. «Los bonos turismo han funcionado; combinados con mejor conectividad, pueden ser el impulso que falta», ha afirmado Ramos.