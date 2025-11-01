Así Somos: Adicciones

Dunia Hernández Peña, de 54 años, ha logrado salir de una adicción poco visible pero cada vez más común: la compra compulsiva por internet. Esta situación comenzó tras una enfermedad que limitó gravemente su vida diaria, impidiéndole trabajar o permanecer de pie. En ese contexto, encontró refugio en el móvil y las plataformas de compra online, hasta que llegó a un punto de inflexión que la llevó a buscar ayuda profesional.

La fuerza de voluntad como motor de cambio

El mayor logro de Dunia ha sido superar por completo la adicción, hasta el punto de poder navegar por páginas de ventas sin caer en la tentación. Este éxito no habría sido posible sin su fuerza de voluntad y la participación en terapias grupales, que le han ofrecido una nueva perspectiva sobre sus problemas y el valioso apoyo de otras personas que atraviesan situaciones similares.

Un proceso aún en marcha

Aunque ha vencido la adicción, Dunia reconoce que sigue lidiando con la enfermedad que originó su dependencia. No obstante, gracias a las herramientas adquiridas durante el proceso terapéutico, está mejor preparada para afrontar los retos que aún tiene por delante. Su camino es un testimonio de resiliencia y evolución personal.

Una visión social de la inclusión

Para Dunia, la inclusión no es solo una palabra o un concepto, sino una cuestión de justicia social. Cree firmemente que todas las personas, sin importar su origen social o económico, deben tener los mismos derechos y obligaciones. Destaca la importancia de garantizar el acceso a la educación y a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes con menos recursos.