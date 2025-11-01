Así Somos: Adicciones

Maxi, de 56 años, ha enfrentado uno de los desafíos más duros que puede vivir una persona: la ludopatía. A pesar de esta dificultad, ha logrado rehabilitarse con éxito y ahora comparte su experiencia con el fin de ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

Tiempo libre y bienestar personal

En su vida cotidiana, Maxi disfruta de actividades muy diversas: cocinar, hacer deporte y jugar al dominó. Estos hobbies no solo le aportan bienestar, sino que también reflejan su carácter cercano y humano.

Momento de la grabación del programa Así Somos: Adicciones.

Recuperar el control: su mayor logro

Su mayor logro personal ha sido su recuperación, un proceso profundo que le ha permitido retomar el control de su vida y su voluntad. Además, destaca por su capacidad de adaptación, demostrada al cambiar de trabajo y reciclarse profesionalmente, lo que refleja una admirable fortaleza.

Desafíos laborales y económicos superados

Uno de los retos más significativos a los que se ha enfrentado ha sido superar una crisis económica y reorientar su carrera profesional. Gracias a la determinación y a las herramientas adquiridas durante su proceso terapéutico, Maxi ha logrado salir adelante y reconstruir su camino laboral.

Una visión clara de la inclusión

Maxi tiene una visión muy definida sobre la inclusión: para él, se trata de aceptar y respetar a todas las personas, sin importar sus diferencias, y permitir que todas participen activamente en la sociedad.

Además, considera que la democracia debería ser más real y efectiva, y aboga por la eliminación de las desigualdades sociales, apostando por un mundo más justo, donde todas las voces sean escuchadas.