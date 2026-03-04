La consejera de Hacienda apela a la condición de región ultraperiférica de Canarias para reclamar que se igualen las extensiones concedidas al Gobierno central

Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ha defendido este miércoles durante una comparecencia parlamentaria que el ejercicio presupuestario aún no se ha cerrado y ha recordado la larga tradición de cumplimiento que tiene la comunidad.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANARIAS

Asián ha cifrado la ejecución correspondiente a 2025 en casi 1.100 millones de euros, tras lograr una aceleración de 207 millones en un solo mes, impulsando especialmente áreas como empleo, turismo y educación.

Según las estimaciones de su departamento, si se cumplen las previsiones de las diferentes consejerías, apenas habría que reingresar a Europa algo más de 150 millones, un dato que ha calificado como un éxito.

Petición de prórroga por la condición RUP

La consejera ha recordado que este programa está coordinado por el Gobierno central y ha aprovechado la ocasión para exigir un aumento de los plazos de justificación. Asián solicita que Canarias pueda extender la ejecución de los proyectos hasta 2028, esgrimiendo para ello las especiales características y la condición de región ultraperiférica (RUP) de las islas.

Durante su intervención, también criticó que la estructura organizativa heredada del anterior Ejecutivo estaba condenada al fracaso por el alto número de personal interino, aunque evitó acusar al ‘Pacto de las Flores’ de gestionar mal los fondos durante los primeros compases del programa.

Duras críticas desde la oposición

La visión de la consejera chocó frontalmente con las críticas de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Esther González, quien alertó de que las islas están a la cola del país en esta materia.

González denunció que apenas se ha llegado a la mitad de los 530,6 millones presupuestados en 2025 y acusó al actual Gobierno de acabar con el liderazgo técnico para dejar que cada consejería actúe por su cuenta, generando retrasos y posibles devoluciones.

En una línea similar se pronunció el diputado socialista Manuel Hernández, quien reprochó al Ejecutivo que busque culpables fuera antes de hacer autocrítica. El portavoz del PSOE advirtió de la gravedad de tener en torno a 500 millones aún sin comprometer y exigió un mayor refuerzo administrativo y un mejor acompañamiento a las entidades locales para evitar la pérdida definitiva de estos recursos.

Posturas de los socios y del resto de grupos

Desde los grupos que apoyan al Gobierno autonómico, Fernando Enseñat (PP) defendió la transparencia de las cifras aportadas, mientras que José Miguel Barragán (CC) valoró el fuerte impulso del gasto registrado en el segundo semestre del año.

Por su parte, Melodie Mendoza (ASG) respaldó la petición de ampliar los plazos, insistiendo en la necesidad de priorizar las inversiones en vivienda, energías y en las islas no capitalinas. Desde el Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI) huyó del catastrofismo recordando que actualmente hay subvenciones y contratos comprometidos que suponen el 67 & del total ingresado.

Finalmente, una postura más dura mostró Javier Nieto (Vox), quien tildó la situación general de fracaso, asegurando que, pese al baile de millones, este gasto no ha servido para mejorar la vida de los canarios tras la salida de la pandemia.