Esta campaña pertenece al Gobierno de Canarias y pide el uso del preservativo para evitar contraer cualquier ETS

La asociación cristiana Instituto de Política Social ha exigido este lunes la retirada de la campaña del Gobierno de Canarias que promociona durante el carnaval el uso del preservativo para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS), por considerarla «perniciosa, perversa y vulgar».

Una asociación cristiana reclama la retirada de una campaña que fomenta el condón en carnaval/ Imagen de archivo

Esta campaña juega con la imagen de un instrumento típico de los carnavaleros, el pito, para lanzar este mensaje: «Haz lo que te salga del pito, pero si suena… ‘Usa el condón'».

Consideran que «normaliza la hipersexualización»

Esta entidad privada cuenta en su junta directiva con dos exdirigentes del Vox y un sacerdote y sostiene que «vulnera principios constitucionales básicos, normaliza la hipersexualización y expone a menores y jóvenes a mensajes explícitos financiados con fondos públicos».

A su juicio, ese tipo de mensajes también infringen el deber de la administración de «servir con objetividad los intereses generales y a actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho».

En su opinión, esto implica que no puede «emplear lenguaje sexualmente explícito y degradante» ni «difundir mensajes financiados con fondos públicos sin control de edad».

Y todo ello, porque considera que el lema de esta campaña por el sexo seguro «normaliza la hipersexualización en contextos festivos» y «utiliza lenguaje explícito impropio de una comunicación institucional».