La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias puso en marcha este lunes una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados y otros riesgos para la salud con motivo del carnaval 2026, dirigida fundamentalmente a la juventud, aunque también a la población en general.

Sanidad inicia una campaña contra las ITS y embarazos no deseados durante el carnaval/ Imagen del Gobierno de Canarias

Según señalaron este lunes en una nota, la campaña cuenta con un lema «transgresor»: «Haz lo que te salga del pito…pero si suena, usa el condón», que viene a significar “diviértete, disfruta, disfrázate, pero hagas lo que hagas actúa con responsabilidad”.

Despertar el interés de los jóvenes

Según indicó la institución autonómica, el objetivo es favorecer que se pase a la acción preventiva, se eviten las infecciones de transmisión sexual y se utilice el preservativo correctamente.

«Este es el elemento constante en todas las piezas de la campaña, cuya difusión será totalmente digital por tratarse de las vías de comunicación habituales entre la población joven. El objetivo es llegar a este segmento de población para que adopte el uso del preservativo de forma normalizada, especialmente durante el carnaval», aseguraron.

La campaña de este año continúa así la línea ya iniciada en ediciones anteriores de formato digital y desarrollo en redes sociales, cuyo fin trata de despertar el interés del público y su implicación, «siempre en positivo», huyendo de mensajes excesivamente institucionalizados, de prohibiciones o de órdenes, así como del miedo como argumento.

Entre las indicaciones se insiste en que cualquier persona puede adquirir una infección de transmisión sexual si tiene prácticas sin preservativo, que el preservativo correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las ITS y los embarazos no deseados o que es aconsejable utilizar geles de base acuosa para lubricar el preservativo, entre otros.