Aspirantes a Policía Canaria denuncian fraude y falta de transparencia en las oposiciones

El Gobierno de Canarias afirma que si se demuestran fallos, serán corregidos

Un centenar de aspirantes a la Policía Canaria denuncian falta de transparencia y un posible fraude en las oposiciones, que comenzaron en agosto. Aseguran que se han cometido graves irregularidades en el examen, con preguntas fuera de temario y cuestiones ambiguas.

Los opositores han presentado reclamaciones ante lo que consideran una prueba que atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad. La respuesta, aseguran, siempre es la misma. Sienten frustración ante lo que consideran una injusticia con prácticas opacas y no descartan acudir a los tribunales si fuera necesario.

Además, el Gobierno de Canarias asegura que el tribunal que realiza la prueba es independiente aunque los opositores insisten en que el presidente del mismo es inspector del cuerpo. Exigen la revisión de la prueba.

Aspirantes a Policía Canaria denuncian fraude y falta de transparencia en las oposiciones. Imagen de archivo de Agentes de la Policía Canaria. Cedida por la Policía Canaria.
Desde el Ejecutivo canario afirman que, si se demuestran fallos, serán corregidos. Los afectados critican que, hasta la fecha, han hecho caso omiso a sus reclamaciones.

