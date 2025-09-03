Atropello de un hombre en Granadilla

El hombre sufrió un golpe en la cabeza en el atropello que tuvo lugar en Granadilla y tuvo que ser trasladado al hospital

Avenida Santa Cruz, en el barrio de San Isidro, Granadilla, donde un hombre sufrió un atropello

Un hombre de 56 años resultó herido en la noche de este martes con un traumatismo craneal moderado al sufrir un atropello en Granadilla.

Los hechos sucedieron pasadas las 21.30 horas cuando se recibió una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 en la que se comunicaba que un varón precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellado por un coche en la Avenida Santa Cruz, en el barrio de San Isidro.

Personal del SUC valoró y asistió al afectado, que fue trasladado en ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur. Mientras, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.