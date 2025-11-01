Una mujer de 79 años ha fallecido en el acto en Arrecife (Lanzarote). Resultó atropellada por un camión que quedó sin frenos

Un camión sin frenos atropelló a primera hora de esta mañana a una mujer en el centro de Arrecife. Por causas que se desconocen el vehículo se precipitó sobre la mujer que falleció en el acto.

Fotograma del lugar en el que fue atropellada una mujer en Lanzarote / RTVC

La víctima cruzaba un paso de peatones, entre la calle Chile y la calle Cienfuegos, cuando se produjo el atropello.

A pesar de las labores de los equipos de emergencia del Servicio de Urgencias Canario por recuperar a la mujer no pudieron hacer nada por salvar su vida. La víctima tenía 79 años.



