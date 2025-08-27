ES NOTICIA

Una mujer resulta herida tras un atropello en Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Los hechos tuvieron lugar en la Glorieta Pedro Mendoza a primera hora de este miércoles

Una mujer resulta herida tras un atropello en Santa Cruz de Tenerife. Imagen de Archivo

Una mujer de 50 años sufre un atropello en Santa Cruz de Tenerife en la que resulta herida de carácter moderado.

Los hechos tuvieron lugar en la Glorieta Pedro Mendoza del citado municipio sobre las 07:16 horas de este miércoles. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del atropello y se dirigieron al lugar del incidente.

Al llegar a la zona, el personal sanitario del SUC valoró y asistió a la afectada, quien presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria.

