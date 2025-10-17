La AUGC exige un servicio urgente de grúas en Gran Canaria

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama una medida inmediata para mejorar la seguridad y la fluidez en Gran Canaria

La AUGC exige un servicio urgente de grúas

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado la implantación urgente de un servicio permanente de grúas en Gran Canaria, con el objetivo de evitar los graves colapsos de tráfico que se producen cada vez que ocurre un accidente en la vía.

La petición llega tras el accidente múltiple registrado a comienzos de semana, que provocó retenciones de hasta tres horas y afectó a miles de conductores. Según la AUGC, la ausencia de un servicio de grúas disponible de forma inmediata dificulta la gestión de los siniestros y prolonga las incidencias en una de las arterias más transitadas de la isla.

Esta medida mejoraría la seguridad vial, reduciría los tiempos de respuesta y contribuiría a mantener la fluidez