La guagua averiada que provocó grandes retenciones en el túnel de Julio Luengo tardó más de una hora en ser retirada

Imagen de la guagua averiada

Una avería de una guagua a primera hora de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria provocó retenciones significativas que se extendieron hasta el municipio de Arucas. El incidente se produjo a la salida del túnel de Julio Luengo, afectando tanto a la GC-2 como a la circunvalación de la ciudad.

El vehículo quedó detenido en plena vía y tardó más de una hora en ser retirado, generando complicaciones en la movilidad durante las horas punta. Las autoridades locales y los servicios de tráfico trabajaron para restablecer la circulación y minimizar el impacto sobre los conductores.