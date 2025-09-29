ES NOTICIA

La avería de una guagua provoca retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
La guagua averiada que provocó grandes retenciones en el túnel de Julio Luengo tardó más de una hora en ser retirada

Una avería de una guagua a primera hora de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria provocó retenciones significativas que se extendieron hasta el municipio de Arucas. El incidente se produjo a la salida del túnel de Julio Luengo, afectando tanto a la GC-2 como a la circunvalación de la ciudad.

El vehículo quedó detenido en plena vía y tardó más de una hora en ser retirado, generando complicaciones en la movilidad durante las horas punta. Las autoridades locales y los servicios de tráfico trabajaron para restablecer la circulación y minimizar el impacto sobre los conductores.

