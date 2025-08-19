Avistan un tiburón Mako en la costa del sur de Tenerife

El ejemplar apareció en aguas de Los Cristianos, un hecho poco habitual en una zona turística tan concurrida

Vídeo RTVC.

Una grabación en la que se aprecia a dos personas buceando en Los Cristianos, donde se encontraron un ejemplar muerto de tiburón mako cerca de la costa ha generado gran expectación en redes entre espectadores curiosos e investigadores.

El mako es una especie considerada vulnerable, habitual en aguas profundas del Atlántico, pero poco frecuente en áreas costeras y turísticas como la costa sur de Tenerife.

Los buceadores hallaron el ejemplar a pocos metros de una playa del sur de Tenerife

Según apuntan los expertos, el ejemplar podría haber llegado a la costa en mal estado, posiblemente a causa de factores como la ingesta de plásticos, lo que habría provocado su fallecimiento cerca de la orilla.