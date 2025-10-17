Baja del 37% el desempleo juvenil en La Gomera

Desciende el paro juvenil en La Gomera con proyectos que fomentan la contratación laboral de jóvenes recién titulados

Casimiro Curbelo, Presidente del Cabildo de La Gomera.

El Cabildo de La Gomera impulsa proyectos enfocados a generar empleo entre los más jóvenes. En el último año ha descendido en un 37% el desempleo entre los menores de 25 años.

Once jóvenes han conseguido su primer trabajo a través del programa de formación y empleo cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo Plus.

Estos recién titulados comenzarán a trabajar en la primera institución insular. Son prácticas remuneradas, se formarán y se convertirán en profesionales.

Trabajo anual

El Cabildo de La Gomera ha incorporado titulados Administración, Grado en ADE, Derecho y Trabajo Social, que podrán trabajar durante un año.

Este programa combina la experiencia profesional con formación complementaria y tutorización, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la cualificación de la juventud gomera. El proyecto cuenta con un presupuesto de 352.000 euros.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha destacado que este tipo de programas “permiten que los jóvenes formados en la isla tengan la posibilidad de desarrollar su carrera sin tener que marcharse”.

Según ha explicado, el desempleo entre menores de 25 años se ha reducido en un 37,2% durante el último año, gracias al impulso de políticas activas de empleo.