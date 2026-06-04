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Balearia presenta su nuevo ferry de alta velocidad que operará entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura

Redacción RTVC
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La llegada del ferry ‘Mercedes Pinto’ se enmarca en el plan de ampliación y modernización de la flota de Baleària Canarias

Baleària Canarias ha incorporado a su flota el nuevo ‘fast ferry Mercedes Pinto. Todo ello, tras invertir 128 millones de euros, y con el que refuerza su apuesta por el archipiélago canario para operar en las rutas entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Informa. RTVC.
Imagen cedida.

La llegada del buque ‘Mercedes Pinto’ se enmarca en el plan de ampliación y modernización de la flota de Baleària Canarias centrado en incorporar buques «más innovadores, tecnológicamente avanzados y adaptados a las necesidades» de movilidad de residentes y turistas, así como de las empresas logísticas.

Características del buque

El buque, de 123 metros de eslora, alcanza una velocidad de 35 nudos y tiene capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos. Como smart ship, el ‘Mercedes Pinto‘ destaca por la digitalización de sus servicios y por unas acomodaciones orientadas al máximo confort de los pasajeros.

El catamarán dispone de dos cubiertas con salones de butacas y salas VIP Premium, así como de una amplia terraza exterior, zonas de restauración, área infantil y espacios específicos pet friendly para viajar con mascotas.

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