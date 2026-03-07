Este sábado, el Balonmano Gáldar recibe a las 21:00 horas en el Pabellón de La Montaña al Balonmán Lalín en la jornada 24 del Grupo A de la Primera Nacional

El Balonmano Gáldar busca reencontrarse con la victoria en casa ante el Balonmán Lalín / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria regresa este sábado a casa para disputar a las 21:00 horas en el Pabellón de La Montaña la jornada 24 del Grupo A de la Primera Nacional frente al Disciclín Balonmán Lalín. Los galdenses afrontan el encuentro con el objetivo de recuperarse de la última derrota y volver a sumar ante su afición.

El conjunto gallego llega a Gáldar situado en la undécima posición de la clasificación con 18 puntos, tras firmar un balance de 8 victorias, 2 empates y 13 derrotas. El equipo dirigido por Pablo Cachera se ha reforzado recientemente para el tramo final de la temporada. Con jugadores de calidad como Javier Iglesias y Roi Sierra, incorporaciones que han elevado el nivel competitivo del equipo.

Por su parte, el Balonmano Gáldar vuelve a competir como local después de caer el pasado fin de semana en Galicia ante el Cañiza. El equipo que dirige Aday Sánchez confía en pasar página y recuperar buenas sensaciones en un encuentro que se prevé exigente.

El apoyo de la afición galdense volverá a ser un factor clave para los locales. Que buscarán imponer su ritmo de juego y aprovechar el factor cancha para volver a la senda del triunfo.