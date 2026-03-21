El Balonmano Gáldar recibe al Granitos Ibéricos Carballal a puerta cerrada

El Balonmano Gáldar busca la victoria en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal, sin público en las gradas
Este sábado, el Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta un importante compromiso frente al Granitos Ibéricos Carballal en la jornada del Grupo A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará a las 20:00 horas en el Polideportivo Juan Vega Mateos, pero a puerta cerrada, por lo que los locales no contarán con el habitual apoyo de su afición.
El equipo gallego llega a Gran Canaria tras empatar en casa ante el Tacoronte y ocupa la sexta posición con 13 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Bajo la dirección de Francisco González, cuenta con jugadores clave como Diego Rodríguez y Guillermo Rial, que elevarán el nivel competitivo del partido.
Por su parte, el Balonmano Gáldar regresa a casa después de perder el derbi ante Ingenio. Los dirigidos por Aday Sánchez buscarán recuperar buenas sensaciones e imponer su ritmo de juego para volver a la senda de la victoria, aun sin el apoyo de la grada.
El choque promete intensidad y emoción, y aunque el público no estará presente, los galdenses esperan sumar los puntos que les acerquen a sus objetivos de temporada.