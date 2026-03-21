El Balonmano Gáldar busca la victoria en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal, sin público en las gradas

El Balonmano Gáldar recibe al Granitos Ibéricos Carballal a puerta cerrada / Balonmano Gáldar

Este sábado, el Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta un importante compromiso frente al Granitos Ibéricos Carballal en la jornada del Grupo A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará a las 20:00 horas en el Polideportivo Juan Vega Mateos, pero a puerta cerrada, por lo que los locales no contarán con el habitual apoyo de su afición.

El equipo gallego llega a Gran Canaria tras empatar en casa ante el Tacoronte y ocupa la sexta posición con 13 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Bajo la dirección de Francisco González, cuenta con jugadores clave como Diego Rodríguez y Guillermo Rial, que elevarán el nivel competitivo del partido.

Por su parte, el Balonmano Gáldar regresa a casa después de perder el derbi ante Ingenio. Los dirigidos por Aday Sánchez buscarán recuperar buenas sensaciones e imponer su ritmo de juego para volver a la senda de la victoria, aun sin el apoyo de la grada.

El choque promete intensidad y emoción, y aunque el público no estará presente, los galdenses esperan sumar los puntos que les acerquen a sus objetivos de temporada.