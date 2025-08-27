El buque de acción marítima desplegará misiones de seguridad marítima, vigilancia y apoyo internacional durante su nueva operación

El BAM Rayo, con base en el Arsenal de Las Palmas, partirá el 1 de septiembre hacia la costa africana y el Golfo de Guinea.

El buque de acción marítima (BAM) Rayo partirá el 1 de septiembre desde el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para realizar un despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea, según informó el Mando Naval de Canarias. Ese mismo día se celebrará un acto de despedida presidido por el Almirante Comandante Santiago De Colsa Trueba.

El Rayo es el segundo buque de la clase Meteoro con base en el Arsenal de Las Palmas. Se botó el 18 de mayo de 2010 y entró en servicio el 26 de octubre de 2011. Desde entonces ha participado en tres ocasiones en la Operación Atalanta en el océano Índico, en apoyo al Programa Mundial de Alimentos y en la lucha contra la piratería, además de intervenir en numerosos ejercicios nacionales e internacionales.

Los buques de acción marítima (BAM) están diseñados para ejecutar misiones de seguridad marítima, proteger los intereses marítimos nacionales y controlar los espacios de soberanía e interés nacional. Asimismo, colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo. Estas unidades también realizan tareas de vigilancia del tráfico marítimo, control de la pesca y lucha contra la contaminación marina.