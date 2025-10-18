El Ayuntamiento estudia medidas para frenar las infracciones que ponen en riesgo la seguridad de visitantes y equipos de emergencia

El Ayuntamiento de La Orotava analiza nuevas estrategias para controlar el estacionamiento indebido en el Parque Nacional del Teide. En las últimas semanas, la Policía Local ha retirado varios vehículos mal aparcados que obstaculizaban el paso y comprometían la seguridad.

RTVC

Entre las últimas actuaciones destaca la retirada de un coche detenido en plena carretera y otro que bloqueaba un acceso de rescate. Estas intervenciones han requerido la participación de la grúa municipal, un recurso que tarda más de 45 minutos en llegar hasta la zona del parque.

Medidas más estrictas en el entorno del Teide

La Policía Local de La Orotava retira un vehículo estacionado en la vía | Policía Local de La Orotava

Ante esta situación, el consistorio valora incrementar las cuantías de las multas. Además, se estudia que los no residentes abonen las sanciones de forma inmediata, con el fin de disuadir el mal estacionamiento.

Solo en el último mes, la Policía Local ha retirado tres vehículos y ha impuesto más de un centenar de sanciones. El Ayuntamiento busca reforzar la vigilancia para evitar que estas conductas se repitan y proteger así la seguridad en el entorno natural del Teide.