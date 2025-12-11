La consejera de Presidencia, Barreto, abre en Las Palmas de Gran Canaria un foro técnico y jurídico para evaluar el desarrollo del Estatuto de Autonomía siete años después de su reforma

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, inauguró este jueves en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria las Jornadas sobre el Desarrollo Estatutario.

Son concebidas como un espacio de reflexión para analizar los desafíos aún pendientes tras siete años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2018, que reformó el Estatuto de Autonomía. El encuentro continuará mañana en Santa Cruz de Tenerife.

Durante la apertura, Barreto destacó la necesidad de “revisar el camino recorrido” y de recoger aportaciones de expertos que permitan avanzar en la correcta ejecución de las competencias autonómicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Subrayó también que el debate político debe apoyarse en propuestas técnicas “que garanticen el acierto de las decisiones”.

Canarias analiza los retos pendientes del Estatuto de Autonomía en unas jornadas inauguradas por Nieves Lady Barreto. RTVC

Se debate de tres ejes

La consejera recordó que el Estatuto de 2018 responde a una sociedad distinta a la de 1982, pero que las necesidades siguen evolucionando, por lo que es esencial materializar los traspasos de servicios pendientes y activar plenamente el sistema de distribución competencial entre Canarias y el Estado. Para ello, insistió, será necesario “negociar con el Estado y activar comisiones bilaterales”.

Las jornadas reúnen a expertos en Derecho, responsables institucionales y personal técnico para debatir en torno a tres ejes: territorio, arquitectura administrativa y modelo propio de justicia y seguridad.

Entre los ponentes de las distintas mesas participaron Francisco Villar Rojas, José Miguel Ruano León, Juan Ignacio Signes de Mesa, y representantes de áreas jurídicas y administrativas del Gobierno de Canarias.

Los debates profundizan en los retos normativos y organizativos que aún quedan por abordar para culminar el desarrollo estatutario y reforzar el modelo autonómico canario.