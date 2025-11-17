Basket Zaragoza vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J8 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Basket Zaragoza vs La Laguna Tenerife se enfrentan el 23 de noviembre a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Endesa.

Basket Zaragoza vs La Laguna Tenerife | J8 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 4ª posición de la clasificación mientras que el conjunto aragonés es 16º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 7 contra el Valencia Basket. Mientras que el equipo zaragozano llega al encuentro tras perder ante el Unicaja en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Basket Zaragoza y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en cuarta posición. En cambio, el Basket Zaragoza ocupa la decimosexta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Basket Zaragoza y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de cinco.

