67-70 | El Baskonia gana al Barcelona y regresa a una final 17 años después

Tras una remontada en el tramo final, el Baskonia vence al Barcelona y jugará la final de Copa del Rey por primera vez desde 2009

El Baskonia gana al Barcelona y regresa a una final 17 años después / EFE

El Baskonia supo vivir buena parte de la segunda semifinal de la Copa del Rey a rebufo del Barça sin dejarle escaparse en el marcador para, en el tramo final, aprovechar un descanso de Nico Laprovittola para hacerse con el mando del choque y meterse, diecisiete años después, en la final del torneo que se disputa en el Roig Arena de Valencia en busca del que sería su séptimo título. En un partido con muchos más errores que aciertos, el Baskonia consiguió sumar varios anotadores ante su rival y mantuvo la calma para evitar que el Barça lograra forzar la prórroga.

Intercambio de golpes antes del descanso

El Barça salió fluido y Laprovittola y Will Clyburn obligaron a Paolo Galbiati a parar el partido al poco de comenzar. El tiempo muerto frenó por unos minutos al conjunto catalán pero el Baskonia no encontró argumentos para hacerse con el mando del choque y llegó a perder por doce puntos. Al menos, supo hacer ‘la goma’ y esperar su momento.

No tardó demasiado, porque al conjunto catalán se le hizo largo ya el final del primer cuarto. En el equipo vasco empezaron a encontrar el camino al aro. Lo hizo Matteo Spagnolo pero también Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakite y Trent Forrest. Muchos frentes para que el Barcelona pudiera atender a todos.

También Xavi Pascual llamó al orden a los suyos pero no pudo evitar ni que Spagnolo culminara una rápida remontada (26-27, m.14) ni que el final del segundo cuarto fuera un intercambio de canastas en la que la iniciativa siempre fue ya del Baskonia, que con Luwawu-Cabarrot ya muy enchufado se llevó un pírrico premio al descanso (37-38, m.20).

El Baskonia culmina la remontada

Tras el parón ambos equipos intentaron acelerar pero a los dos les costó mantener la precisión a ese ritmo y hubo casi más errores que aciertos. Las pérdidas se multiplicaron y el partido se desordenó sin que apenas subieran puntos al marcador. El parcial de los primeros cinco minutos fue de 6-4, el partido estaba atascado.

En ese panorama, Laprovittola se hizo dueño de la semifinal. Anotó un triple y repartió juego entre sus interiores para que Willy Hernangómez y Toko Shengelia abrieran desde el tiro libre una brecha que en otro encuentro habría sido irrisoria pero que en este podía marcar el partido. Una canasta del argentino sobre la bocina del tercer cuarto, afianzó esa sensación (58-49, m.30).

Reservó un momento Pascual a Laprovittola y sin el argentino en el parquet cayeron un par de minutos sin que pasara nada que alterara los equilibrios. Justo lo que quería el técnico del equipo catalán. Pero un par de tiros abiertos del Baskonia, uno de Gytis Radzevicius y otro de Rodions Kurucs, ajustaron el marcador (61-58, m.33). Aguantó Pascual un poco más a Laprovittola en el banquillo pero cuando un triple de Luwawu-Cabarrot puso al Baskonia a uno ya no pudo más. El Baskonia ya estaba en marcha, había recuperado cierta confianza y Forrest completó la remontada.

Al Barça se le empezó a encoger la muñeca y con cada tiro liberado fallado crecía la presión. Un mate de Shengelia al contraataque rompió esa dinámica y dejó a su equipo a dos. Con 33 segundos, el equipo azulgrana tenía la bola pero Diakité taponó a Shengelia a dos manos y Luwawu-Cabarrot metió solo uno de los dos tiros libres de la posterior falta. Con 4,1 segundos, Pascual pidió tiempo muerto y sacó la pizarra para tratar de dibujar un triple pero la opción que le quedó a Joel Parra fue muy forzada y no tocó ni aro. El Baskonia regresa a una final 17 años después.

