Bàsquet Girona vs La Laguna Tenerife | J11 Liga Endesa 25-26

Bàsquet Girona vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 20 de diciembre. Partido correspondiente a la J11 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Bàsquet Girona y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 20 de diciembre a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Municipal Girona – Fontajau. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa.

Bàsquet Girona vs La Laguna Tenerife | J11 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 4ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 12º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 10 contra el CB Breogán. Por su parte, el equipo catalán llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Bàsquet Girona y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en cuarta posición. En cambio, el Bàsquet Girona ocupa la duodécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Bàsquet Girona y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado todos los enfrentamientos entre ambos.

