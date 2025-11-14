El rapero Bejo dirige y protagoniza el cortometraje «El interiorista», en el que además canta su nuevo trabajo discográfico, en el que participan Kase.O e Ignatius Farray

El rapero canario Borja Jiménez, más conocido como Bejo, ha debutado en el séptimo arte con un cortometraje, ‘El interiorista’, en el que canta su nuevo disco.

El integrante del grupo Locoplaya -junto con Don Patricio y Uge- ha estrenado este trabajo compuesto por ocho canciones en las que cuenta con colaboraciones de Kase.O y el cómico Ignatius Farray.

‘El interiorista’ -que bebe del lenguaje de Luis Buñuel o incluso Dalí– está rodado entre la isla de El Hierro y Madrid y Bejo lo ha dirigido y protagonizado.

La producción musical corre a cargo de Nico Miseria y Juli Giuliani, responsables de las atmósferas densas y atemporales que sostienen un relato donde lo onírico y lo real se entrelazan.

Bejo refuerza este aspecto con unas letras que van de lo real y reivindicativo -habla de una generación marcada por la ansiedad y la incertidumbre- a lo imaginario. «Sabes que los sueños son sueños cuando te despiertas», cuenta.

Así, está rodado integramente en blanco y negro y presenta un viaje interior cargado de símbolos como el carnero o el mar, este último profundamente conectado con las raíces canarias del artista.

‘El Interiorista’ se presentó de manera exclusiva y gratuita en la Sala Equis de Madrid el pasado miércoles, cuando también se exhibió un mural creado por el propio Bejo.