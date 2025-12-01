El Belén del Cabildo de Tenerife abre sus puertas

El belenista Jesús Gil ha elaborado este portal incorporando figuras del artesano José Luis Mayo, hasta el 6 de enero se podrá visitar en Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife abre las puertas del Belén de Navidad de 2025. El nacimiento realizado por Jesús Gil García incorpora este año una veintena de figuras del artesano José Luis Mayo Lebrija.

Un portal de Belén situado en la entrada principal de la primera institución insular. Este año destaca por su estilo hebreo, recreado con un realismo que transporta directamente a las escenas cotidianas de la época.

Informa: RTVC.

La representación del nacimiento de Jesús ocupa el lugar central, mientras que en el fondo se erige una imponente torre que recrea el palacio abovedado de Herodes. Frente a ella, un mercadillo revive la vida cotidiana del momento, y tras el nacimiento, una monumental portada enmarca y resalta aún más la escena principal.

Según su autor, “una de las características más destacadas de este Belén es la inclusión de una veintena de figuras, de 35 centímetros de altura, creadas por el reconocido escultor y artesano madrileño José Luis Mayo Lebrija. Su minucioso trabajo y realismo otorgan a cada figura un carácter único, permitiendo que el visitante pueda admirar la precisión de su arte».

El belenista Jesús Gil García, quien cuenta con más de 20 años de experiencia y dedicación al el belenismo.

Visitas al Belén del Cabildo

La inauguración ha contado con la actuación de un grupo coral del Colegio de la Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife.

En este acto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado el valor de «esta cita anual que no solo ofrece una representación de la Natividad de Jesús, sino que también invita a reflexionar sobre los valores fundamentales de paz, solidaridad y esperanza”.

El Portal de Belén del Cabildo de Tenerife estará abierto hasta el próximo 6 de enero de 2026.

El horario de visitas será todos los días desde las 9 a 15 horas, y de 16 a 21 horas. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre se abrirá de 9 a 15 horas, mientras que los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero las puertas estarán abiertas de 16 a 21 horas.

Nacimiento de Los Llanos de Aridane

Informa: RTVC.

El municipio de Los Llanos de Aridane ha inaugurado el tradicional Nacimiento. Una obra del belenista, Marcelino Rodríguez, que recrea el centro de Los Llanos de Aridane. Especial mención tiene, el guiño que realiza al Circo Toti con sus teatrillos.

En algunos rincones se pueden apreciar edificaciones tradicionales. Uno de los detalles más significativos es el recuerdo a la peregrinación de la Virgen de las Nieves. En el Belén se ha recreado la llegada de la Virgen a los Llanos de Aridane, una procesión que llegó hasta la iglesia de Los Remedios, donde permaneció varios días la imagen de las Nieves.