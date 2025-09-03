El documental iniciará su itinerancia en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás

El documental ‘Benito Pérez Buñuel’, dirigido por Luis Roca, se proyectará durante este mes de septiembre en varios municipios de Gran Canaria, comenzando este miércoles en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás.

‘Benito Pérez Buñuel’ recorrerá Gran Canaria durante el mes de septiembre / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Esta obra, de 74 minutos de duración, entrelaza el documental clásico con elementos de falso documental, autoficción y animación, e invita al público a descubrir las sorprendentes relaciones entre el escritor Benito Pérez Galdós y el cineasta Luis Buñuel.

Difusión de la obra de Galdós

La iniciativa rinde homenaje a la fallecida catedrática de Literatura Española Yolanda Arencibia, reconocida especialista en la difusión de la figura y obra de Galdós, quien tiene un papel destacado en el documental mencionado.

El recorrido del documental por distintos municipios busca acercar la figura del novelista al gran público y dar continuidad al compromiso de Arencibia con la difusión de su legado, lo que ella misma denominaba “predicar Galdós”.

Tras la proyección en La Aldea de San Nicolás, el segundo municipio que visitará este documental será Mogán, el próximo 12 de septiembre. A partir de ahí, continuará su recorrido por Gáldar, Vega de San Mateo, Valleseco y Santa Lucía de Tirajana, en ese orden, a lo largo del mes de septiembre.

Imagen del rodaje de ‘Benito Pérez Buñuel’ / Cabildo de Gran Canaria

Luis Roca, hijo de Arencibia, define su trabajo como “un documental cinematográfico, no televisivo, que combina recursos narrativos y visuales para atraer a públicos diversos, incluidos los más jóvenes, a través de tres secuencias animadas”.

Rodado en España, México y Estados Unidos, el documental reúne las voces de prestigiosos especialistas en torno a dos grandes creadores universales, con el objetivo de escarbar en la frase pronunciada por Luis Buñuel a su amigo Max Aub en 1969 y revelar las conexiones entre el escritor canario y el cineasta aragonés.

La proyección de este documental, coproducido por RTVC y ganador de tres premios internacionales, continuará en los próximos meses por el resto de municipios de la isla.