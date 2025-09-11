El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad para mejorar la vida de los vecinos

Entrevista a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que el Ayuntamiento en estos momentos «está gestionando mayor inversión que nunca» y que hay una gran cantidad de proyectos en los que se está trabajando.

En una entrevista en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, el alcalde aseguró, en el ecuador de su gestión al frente del Ayuntamiento en este mandato, que se están realizando una gran cantidad de obras «para mejorar la vida de las personas que viven en los barrios de la ciudad».

El alcalde adelantó que con toda probabilidad, «se van a superar los 100 millones de euros en inversión durante los cuatro años de este mandato».

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Datos históricos en turismo

Bermúdez destacó que Santa Cruz de Tenerife vive un «momento dulce» en turismo, ya que se han alcanzado datos históricos en ocupación hotelera, cruceros y visitantes a la la ciudad. Santa Cruz de Tenerife, después de visitar el Teide, es la segunda elección de los turistas que vienen a Tenerife. Esos datos del turismo, apuntó el alcalde, producen también una mayor actividad económica en otros sectores de la ciudad.

En ese contexto, Bermúdez criticó la subida de tasas aeroportuarias de AENA, que no solo perjudican al turismo, sino que perjudican en general la movilidad de los canarios. «Los canarios tendrá menos oportunidades de conectividad y, posiblemente, con precios más altos», añadió el alcalde de Santa Cruz.

Confía en que el mercado pueda compensar el vacío que deja Ryanair tras el anuncio de que restringirá sus operaciones en Tenerife, pero afirmó que nunca es una buena noticia que una compañía deje de operar en las islas. Bermúdez aprovechó para incidir en la necesidad de que Canarias tenga voz en la toma de decisiones en materia aeroportuaria.

Apertura de comercios festivos y domingos

El alcalde de Santa Cruz afirmo en relación a la apertura de los comercios en festivos y fin de semana, dijo que de lo que se está hablando es de la apertura en los grandes centros comerciales de la ciudad, y apela al consenso para ello porque hay que evaluar el impacto que ello supondría para el pequeño y mediano comercio de la ciudad.

Bermúdez afirmó que es partidario de ampliar la normativa para la apertura de comercios durante esos días, pero que es imprescindible hacerlo con consenso, acuerdo que todavía no se ha alcanzado. La propuesta en todo caso partirá del Ayuntamiento, aunque será el Gobierno de Canarias quien finalmente firme la autorización, recordó Bermúdez.

Vivienda

En materia de vivienda, Bermúdez destacó el trabajo que el Ayuntamiento está haciendo para comprar y adquirir vivienda y convertirla en vivienda pública para el alquiler asequible. «Estamos construyendo 25 viviendas en María Jiménez y hemos adquirido vivienda privada en condiciones legales para convertirlas en viviendas públicas», señaló Bermúdez, quien, además, adelantó que el Consistorio prevé la construcción de 300 nuevas viviendas cuyas obras espera que se inicien el próximo año.

Bermúdez también hizo referencia a la necesidad de limitar la compra de vivienda por parte de los no residentes en las islas. El alcalde apuntó que hay que buscar la fórmula para evitar que 3 de cada 10 viviendas en Tenerife la compre un no residente como medio de inversión y lo que era algo imposible, al principio, el limitar la compra a los no residentes, «parece que ya no le es tanto», según dijo Bermúdez, «ya que el Gobierno de España ahora está comprando nuestros argumentos».

Movilidad

El alcalde de Santa Cruz también espera que la justicia se pronuncia a favor del Consistorio en las obras relativas al carril bici en la ciudad, de momento paralizadas, ya que considera que ese es el camino que siguen las ciudades de España y de Europa, una movilidad sostenible e intentar que en los centros de las ciudades hayan menos coches, fomentando el uso del transporte público y de movilidad alternativa como puedan ser los patinete o bicicletas eléctricas.

Bermúdez señaló que Santa Cruz de Tenerife tiene 900 kilómetros destinados al coche y la obra del carril bici serán solo 2 kilómetros, por lo que espera que la justicia se pronuncia a favor de poder continuar con la obra.

Por último, el alcalde de Santa Cruz detalló también los proyectos que hay en marcha desde al Ayuntamiento para el litoral de la ciudad, entre los que destacó el gran espacio de baño y ocio proyectado para Añaza, el entorno de el Palmetum, el enlace Ciudad-Puerto, las obras en Las Teresitas o el proyecto para la eliminación de los vertidos en la capital tinerfeña con vistas a tres años.

Además, recordó Bermúdez la importancia que para la ciudad tendrá el nuevo Centro Cultural Viera y Clavijo con CaixaForum que supondrá una inversión en programación cultural de más de 22 millones de euros en 10 años.