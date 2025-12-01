Bilbao Basket vs Dreamland Gran Canaria | J9 Liga Endesa 25-26

Bilbao Basket vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 7 de diciembre. Partido correspondiente a la J9 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Bilbao Basket y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 7 de diciembre a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Bilbao Arena. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa.

Bilbao Basket vs Dreamland Gran Canaria | J9 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la undécima posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es duodécimo en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 8 contra el Barcelona. Mientras que el equipo bilbaíno llega al encuentro tras perder ante el Bakonia.

Posiciones en la clasificación de Bilbao Basket y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en undécima posición. En cambio, el Bilbao Basket ocupa la duodécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Bilbao Basket y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha gando tres de esos cinco.

