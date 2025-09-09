La aerolínea anunció esta nueva conexión a través de sus redes sociales

La aerolínea canaria Binter anunció este lunes que activará una conexión directa entre Canarias y Sevilla, completando las rutas que en estos momentos tiene con otros aeropuertos andaluces.

Binter publicó a través de sus redes sociales un vídeo de 30 segundos con fotomontajes de La Giralda de Sevilla, con el mensaje: «Cada detalle cuenta una historia… y estamos a punto de contarte la siguiente. Próximamente prepárate para despegar hacia un nuevo destino».

Binter unirá Canarias con Sevilla con vuelos directos / Archivo RTVC

A falta de concretar fechas y conexiones, la compañía opera desde una doble sede entre los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.

Actualmente, conecta Canarias con otros cuatro aeropuertos andaluces: Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada y Almería.