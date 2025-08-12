El brillo de la Luna dificultará la visión de las Perseidas

Los meteoros visibles rondarán los 25 por hora

El pico de actividad de la lluvia de estrellas fugaces más popular del año, las Perseidas, se producirá la noche de este martes con un inconveniente: la luz de la Luna, muy próxima a su fase llena y cuyo brillo provocará que los meteoros visibles este año ronden los 25 por hora.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) compartió este lunes una serie de consejos para disfrutar al máximo de este fenómeno ante la complicación que supondrá la cercanía de la Luna llena para su observación.

Difícil visibilidad

La lluvia de estrellas de las Perseidas está activa desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero alcanzará su punto máximo durante esta noche. Sin embargo, el brillo de la Luna dificultará ver los meteoros más débiles y reducirá de forma notable la cantidad visible.

En los años más favorables, los observadores pueden llegar a contar entre 50 y 100 Perseidas por hora en cielos oscuros. Este año, en cambio, los expertos estiman que no pasarán de 25 meteoros por hora por culpa de la luz lunar.

Por eso, el mejor momento para mirar al cielo será al anochecer, antes de que la Luna aparezca por el horizonte o mientras siga muy baja. En España, ese intervalo ideal para observar la lluvia de estrellas irá aproximadamente de las 22:00 a las 23:00 horas.

Durante las noches siguientes al pico, la Luna saldrá unos 30 minutos más tarde cada día. Esto permitirá disfrutar de algo más de oscuridad y, con suerte, ver algunos meteoros más tenues. Aun así, el número de meteoros por hora irá bajando, según indica el IAC.

¿Por qué las llamamos Perseidas?

Cada lluvia de estrellas recibe su nombre de la constelación en la que se encuentra su radiante, que es la región del cielo de la que parecen proceder los trazos luminosos, debido a un efecto de perspectiva.

En el caso de las Perseidas, el radiante se encuentra en la constelación de Perseo, que, a mediados de agosto, ya se encuentra sobre el horizonte tras la puesta de sol en la Península Ibérica. Si se observa desde Canarias, aparecerá en el cielo aproximadamente una hora después del ocaso.

A medida que avanza la noche, el radiante va ganando altura en el cielo, por lo que las Perseidas suelen observarse mejor en el hemisferio norte durante las horas previas al amanecer, cuando el radiante está más alto.

Puntos de observación

En realidad, las Perseidas pueden verse por todo el cielo, así que lo mejor es dirigir la vista hacia una región oscura y despejada, lejos de la Luna si está ya sobre el horizonte, y no directamente hacia arriba ya que la actividad es mayor a menor altura.

Al comienzo de la noche, cuando la Luna aún no esté en el cielo o esté baja, el radiante estará en dirección noreste por lo que para ver los meteoros de mayor duración y que tienen un mayor recorrido en el cielo (que suelen ser los más impresionantes), lo mejor es mirar en dirección opuesta al radiante, es decir, hacia el suroeste.

Si se prefiere mirar hacia el radiante en la constelación de Perseo, se verá cómo las Perseidas se desplazan en todas direcciones, pero solo se observarán los meteoros más cortos, añade el centro astrofísico.

Consejos de el IAC para esta noche

Según recomienda el IAC a través de su página web, para disfrutar de una buena observación del cielo nocturno, lo ideal es buscar un lugar oscuro y despejado, lejos de las luces de la ciudad y de obstáculos como edificios, árboles o montañas.

En este caso, no es necesario ganar altura: cualquier espacio con baja contaminación lumínica y vistas amplias como pueden ser una playa o una zona de costa se convierten en una buena opción, especialmente en medio de la ola de calor que afecta a Canarias.

Una vez en el lugar elegido, es importante ajustar la vista a la oscuridad. Conviene olvidarse del móvil y apagar cualquier fuente de luz cercana, ya que los ojos necesitan entre 10 y 20 minutos para adaptarse plenamente a la noche.

También es recomendable buscar una postura cómoda, ya que la espera puede prolongarse. Una silla reclinable, una manta o una toalla en el suelo pueden hacer que la experiencia sea mucho más agradable.

Aunque este no sea el mejor año para observar las Perseidas, sigue siendo una excelente oportunidad para contemplar el cielo nocturno en condiciones agradables, gracias a las temperaturas suaves que predominan durante estas noches de verano.