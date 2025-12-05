La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra investigarán el origen del virus de la peste porcina tras un informe de la UE que no descarta que saliera de un laboratorio

Seprona y los Mossos investigarán si el virus ha salido de un laboratorio. Freepik.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra investigarán si el virus de la peste porcina africana, PPA, se ha creado en un laboratorio. Un informe de la Unión Europea, EU, no descarta esa posibilidad.

Desde el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la UE en Madrid, apuntan que el genoma del virus detectado es similar al del patógeno que circuló en Georgia en 2007. Esta cepa suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

No coincide con el de Barcelona

La cepa detectada en Cerdanyola del Vallès no coincide, en cambio, con las que circulan en los países miembros de la UE.

Del informe se deduce que el origen del virus podría no estar en animales o productos de origen animal procedentes de alguno de los países donde actualmente está presente la infección.

Por ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha pedido al Seprona que investigue el origen del brote. Desde la Generalitat, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado que los Mossos también analizarán la procedencia del virus.

Un equipo formado por los Mossos y agentes del Seprona investigará el origen del brote.

Laboratorio próximo de salud animal

Este anuncio ha puesto la alerta en IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Diversos responsables del IRTA-CReSA han defendido esta semana, en distintas entrevistas en medios de comunicación, la actuación del centro y la imposibilidad de que el virus haya salido de allí.

El centro asegura que todas las muestras que se utilizan en el laboratorio se destruyen para garantizar que no quede ningún rastro y evitar incidentes.

El IRTA-CReSA posee un complejo sistema de biocontención y es uno de los pocos laboratorios de España que puede trabajar con virus tan contagiosos.

Un laboratorio de alta biocontención (nivel 3 sobre 4) consiste en un control estricto de acceso de personas: para entrar hay que quitarse toda la ropa, ingresar desnudo por una doble puerta y, una vez dentro, vestirse con un mono y unos zuecos; lo mismo para salir, con el añadido de una ducha con dos enjabonadas.

Otras opciones de contagio

El conseller de Agricultura ha subrayado que «el informe no es concluyente» y deja «varias opciones abiertas» sin descartar ninguna de ellas.

No obstante, ha instado a la población a atenerse a la prohibición a acceder al medio natural en 91 municipios integrados en la zona de riesgo de la PPA, vigente hasta el 13 de diciembre, y ha advertido de que las autoridades tienen las «actas preparadas para sancionar». Desde que se detectó el virus 52 jabalíes han muerto.