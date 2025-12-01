80 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado a Barcelona para ayudar a controlar el brote de peste porcina que afecta a jabalíes del entorno del parque de Collserola

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. Otros ocho jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie que murieron por peste porcina africana (PPA). EFE

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig de la Generalitat de Catalunya, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola.

Así lo ha indicado en una entrevista en RAC1, en la que ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola. De ellos dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control. Efectivos entre agentes de Mossos d’Esquadra, Agentes Rurales o la Guardia Urbana de Barcelona. También las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protección Civil y policías locales. A ellos hay que sumar los miembros del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde este domingo en la zona, y «ahora se añadirán los de la UME, unos 80». «Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos», ha añadido.

El conseller ha afirmado que «se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta», puesto que el control cinegético conlleva «un trabajo muy laborioso«. Sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes. «Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF», ha aseverado.

«Seguramente saldrán más positivos»

En una entrevista en Catalunya Ràdio Ordeig ha previsto que, tras los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, «seguramente saldrán más positivos».

Sin embargo, ha subrayado que «el trabajo va bien». Porque tanto los positivos como los sospechosos están «muy focalizados» en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.

Ordeig ha detallado que la «opción más probable» para explicar el origen del brote de PPA, el primero en el Estado español desde 1994, es que «un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura» y que un jabalí se lo comiese. Una hipótesis que se confirmará o desmentirá «en los próximos días». «El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano», ha detallado.

Pide «colaboración ciudadana»

En RAC1, el conseller ha pedido «colaboración ciudadana». Para no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o «alertar si se ve cualquier jabalí», entre otras medidas.

Se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola. A las que ha avisado de que «cambiar la ruta para hacer actividad física un día» puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.

«De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo», ha advertido el conseller. Se ha comprometido en «hacer lo que haga falta» para «blindar» el radio del foco.

Si el brote se descontrola, «será terrible»

Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, «será terrible«, tanto para las exportaciones como para las granjas. Por ello, ha reclamado «subir el tono de la gravedad de la situación. Para que se entienda que «si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida».

Ha dicho que el «lugar del mundo mejor preparado» y con un sector porcino y agroalimentario «más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA» es Cataluña.