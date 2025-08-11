Bruno Fitipaldo entra en la lista de Uruguay para la AmeriCup

La selección de Uruguay de baloncesto convoca a Bruno Fitipaldo para jugar la AmeriCup del 22 al 31 de agosto

El escolta de La Laguna Tenerife Bruno Fitipaldo. Liga Endesa /EFE (Miguel Ángel Polo)

El base Bruno Fitipaldo, de La Laguna Tenerife, figura en la lista de convocados de la selección de baloncesto de Uruguay para disputar la AmeriCup, según dio a conocer este domingo la Federación Uruguaya de Basketball.

Además, el joven Patricio Prieto también está incluido en la nómina de doce jugadores elegidos por el seleccionador de Uruguay, Gerardo Jauri.

Fechas del torneo

La AmeriCup se disputará en Managua del 22 al 31 de agosto. Contará con la participación de doce selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Las selecciones que participan son: Argentina, Bahamas, Brasil, Cánada, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores de cada uno y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de un certamen que en su última edición el ganador fue Argentina. Ese equipo lo lideraban los actuales jugadores de Real Madrid de Gabriel Deck y Facundo Campazzo y el baloncestista de Barcelona Nicolás Laprovittola.

Uruguay integrará el Grupo A junto a Bahamas, Brasil y Estados Unidos, selección más ganadora en la historia del torneo. La Celeste hará su debut el 23 de agosto ante los brasileños.