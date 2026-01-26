El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado en relación al accidente ferroviario de Adamuz que Óscar Puente «ha sido claro, ha dicho la verdad y que es indudable que una de las posibles razones del accidente sea el estado de la vía»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes en Buenos Días Canarias (BDC) que en la reunión que mantuvo el pasado viernes con los delegados de Ceuta, Melilla y Canarias, para tratar de la derivación de los menores migrantes no acompañados hacia otra comunidades autónomas, «di cuenta de cómo camina la modificación de la Ley de Extranjería y basándome en datos que firman los funcionarios». «Lo que no vamos a permitir es que señalen al Estado cuando es Canarias la que no cumple con los plazos de los expedientes de los menores migrantes», ha dicho Torres.

Buenos Días Canarias entrevista este lunes al ministro Ángel Víctor Torres.

En opinión del ministro, «ha molestado que haya dicho que los expedientes cuando los termina el Estado, se le entrega a la comunidad donde está el menor para que en cinco días, tenga su reubicación. En el caso de Canarias, hemos entregado 600 y solo ha reubicado a 150, y Ceuta, unos 300 y ha reubicado 200». «Les pedimos que presenten los informes de los funcionarios donde digan que han reubicado a 300 menores. Nosotros, vamos a tender siempre la mano», ha agregado.

Puente «ha sido claro, ha dicho la verdad»

En relación a la petición de la dimisión inmediata del ministro de Transporte, Óscar Puente por ocultar infvomrapor parte del PP y ERC debido a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona, el ministro ha dicho que Puente «ha sido claro, ha comparecido públicamente como otros ministro en otras situaciones similares, ha dicho la verdad, que es lo que se le pide a los políticos, como, por ejemplo, que es indudable que una de las posibles razones del accidente de Adamuz sea el estado de la vía y partir de ahí, han comenzado a pedir su dimisión».

«Las tragedias ocurren lamentablemente y todos los gobiernos tendrán que enfrentarse a ellas y son los ciudadanos los que deciden si se ha hecho mal, bien o regular y también está la Justicia, así que vamos esperar a que termine la investigación».

Se trata de la primera intervención televisiva que el ministro ofrece tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Durante la conversación, el ministro abordará diferentes asuntos de actualidad relacionados con las competencias de su departamento, así como cuestiones de interés para Canarias en el actual contexto político e institucional, entre ellas, el balance de los traslados de menores inmigrantes a centros de acogida de otras comunidades autónomas, tras la reunión mantenida este viernes con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla para analizar esta cuestión de especial interés para el Archipiélago.