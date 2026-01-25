La intervención, prevista para las 8:15 horas, llega tras analizar el balance de los traslados de menores inmigrantes a otras comunidades autónomas

El programa ‘Buenos Días Canarias‘ entrevistará este lunes al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una intervención que se emitirá en directo desde el plató del programa, con la periodista Pilar Rumeu al frente del espacio.La participación está prevista para alrededor de las 8:15 horas de la mañana y se enmarca dentro de la emisión habitual del informativo matinal.

Se trata de la primera intervención televisiva que el ministro ofrece tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Durante la conversación, el ministro abordará diferentes asuntos de actualidad relacionados con las competencias de su departamento, así como cuestiones de interés para Canarias en el actual contexto político e institucional, entre ellas el balance de los traslados de menores inmigrantes a centros de acogida de otras comunidades autónomas, tras la reunión mantenida este viernes con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla para analizar esta cuestión de especial interés para el Archipiélago.

En este contexto, el espacio permitirá repasar la agenda ministerial y la relación entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el trabajo de coordinación entre administraciones.

“Buenos Días Canarias” es un programa informativo de emisión matinal que incluye análisis y seguimiento de los principales temas de interés para la ciudadanía canaria.