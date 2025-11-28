Nuevos análisis realizados por el buque Ramón Margalef revelan que la actividad del volcán continúa influyendo en el ecosistema marino

El buque Ramón Margalef constata que el volcán Tagoro sigue emitiendo nutrientes

El Buque Oceanográfico Ramón Margalef continúa sus trabajos científicos en el entorno del volcán submarino Tagoro, en El Hierro, donde un equipo multidisciplinar desarrolla estudios de batimetría y diversos análisis físico-químicos y biológicos para evaluar la evolución del ecosistema marino.

Los investigadores destacan que el volcán mantiene una emisión constante de nutrientes. Este proceso sigue fertilizando las aguas de la zona. Esta aportación sostenida de compuestos minerales continúa influyendo en la productividad marina local, favoreciendo el crecimiento de organismos microscópicos y alterando las dinámicas biológicas del entorno.

Historia del buque

El Ramón Margalef, operativo desde 2012 y gestionado por el Instituto Español de Oceanografía, es un buque diseñado para explorar y entender mejor nuestros mares. Bautizado en honor al influyente ecólogo español Ramón Margalef, la embarcación ha recorrido miles de millas. Participa en campañas científicas que van desde el estudio de los fondos marinos hasta la observación de la vida que habita nuestras aguas. Su labor se ha convertido en una pieza clave para seguir descubriendo cómo cambia y evoluciona el océano.