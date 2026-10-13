El Gobierno ha calificado la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta los días de la crisis de finales de julio como un «hecho puntual» que «se resolvió con absoluta normalidad»

Personas avanzan con dificultad por el agua para entrar en España y, al fondo, otras que acaban de entrar regresan a Marruecos, en medio de cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta (España), el 31 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, fue un hecho «puntual» que «se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad.»

Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este lunes en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional, confirmó la información del diario El País, según la cual la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española.

Según la información de ese diario, la incursión de los barcos de guerra marroquíes movilizó a un buque español de la acción marítima (RAM), que atracó en Ceuta el lunes 3 de agosto, y posteriormente Defensa reforzó la zona con la fragata ‘Santa María’, sustituida luego por la ‘Navarra’ debido a una avería.

Hasta tres veces ha calificado Saiz de «hecho puntual» la entrada de los buques de Marruecos en aguas de Ceuta tras las preguntas de forma reiterada sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Días de «extraordinaria tensión»

La portavoz ha reconocido que días esos días de finales de julio cuando entraron alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta a nado desde Marruecos fueron de «una extraordinaria tensión», si bien ha asegurado que la interlocución con Marruecos fue «fluida y constante».

Preguntada sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, que ha comenzado este martes, Saiz lo ha calificado como un viaje «histórico» y ha recordado que desde el año 2007 no se produce una visita real a las ciudades autónomas, también bajo una administración socialista.

«Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de sus majestades los reyes a dos ciudades españolas», ha insistido.

La portavoz ha reiterado que las relaciones diplomáticas con Marruecos «se enmarcan dentro de la fluidez y de las buenas relaciones de un país vecino, con «total normalidad y con una frecuencia absolutamente habitual en ese diálogo permanente».

«Vamos a seguir acompañando a Ceuta», ha subrayado.