Una ONG ecologista denuncia que cientos de buques desconectan de manera reiterada sus sistemas de geolocalización. Se trata de una practica preocupante porque llegan a acumular miles de horas sin emitir señal. Una situación que pone en cuestión el control, la transparencia y el cumplimiento de la normativa pesquera vigente.

La mayoría de los productos pesqueros que se consumen son capturados en aguas internacionales. Por tanto, conocer dónde, cómo y cuándo se esta pescando es esencial para garantizar los recursos disponibles de nuestros océanos.

Identificación automática

Por tanto, un aparato fundamental para saber en qué zona en concreto se está pescando. Un sistema de identificación automática que es obligatorio para los pesqueros. El problema viene dado por aquellos barcos que lo apagan, ya que es obligatorio mantenerlo encendido en todo momento.



Cabe destacar que más de 460 embarcaciones apagaron de manera sistemática su geolocalización en 2024. Así es que, las multas pueden llegar hasta los 60.000 euros. Sin embargo, las organizaciones denuncian no se están realizando.