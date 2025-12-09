La Policía Local de Valleseco pide colaboración ciudadana para localizar a Carmelo Santana

La Policía Local de Valleseco mantiene activa una alerta urgente para localizar a Carmelo Santana, un hombre de 90 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, al que se le perdió el rastro mientras caminaba entre los municipios de Teror y Valleseco. En el momento de su desaparición vestía gorro y chaqueta azul, mochila negra, bastón y zapatillas deportivas.

Buscan a Carmelo Santana, de 90 años, desaparecido este lunes entre Teror y Valleseco

Búsqueda en zonas rurales y de difícil acceso

Los cuerpos de seguridad apuntan que varios testigos situaron a Carmelo por áreas rurales como Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros y Madrelagua, espacios de medianías con senderos estrechos y tramos de monte donde una persona mayor podría desorientarse con facilidad.

Desde que se activó el aviso, se ha puesto en marcha un amplio operativo de búsqueda en el que colaboran agentes de la Policía Local y grupos de voluntarios, entre ellos, vecinos de la zona donde se sitúa la desaparición.

Petición de colaboración ciudadana

Las autoridades insisten en que la ayuda de la población resulta clave para avanzar en la localización del desaparecido. Cualquier dato o avistamiento puede comunicarse al 616 988 184, teléfono de la Policía Local de Valleseco habilitado para canalizar la información, o al 112.