ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Buscan a Carmelo Santana, de 90 años, desaparecido este lunes entre Teror y Valleseco

RTVC
RTVC

La Policía Local de Valleseco pide colaboración ciudadana para localizar a Carmelo Santana

La Policía Local de Valleseco mantiene activa una alerta urgente para localizar a Carmelo Santana, un hombre de 90 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, al que se le perdió el rastro mientras caminaba entre los municipios de Teror y Valleseco. En el momento de su desaparición vestía gorro y chaqueta azul, mochila negra, bastón y zapatillas deportivas.

Búsqueda de Carmelo Santana
Buscan a Carmelo Santana, de 90 años, desaparecido este lunes entre Teror y Valleseco

Búsqueda en zonas rurales y de difícil acceso

Los cuerpos de seguridad apuntan que varios testigos situaron a Carmelo por áreas rurales como Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros y Madrelagua, espacios de medianías con senderos estrechos y tramos de monte donde una persona mayor podría desorientarse con facilidad.

Desde que se activó el aviso, se ha puesto en marcha un amplio operativo de búsqueda en el que colaboran agentes de la Policía Local y grupos de voluntarios, entre ellos, vecinos de la zona donde se sitúa la desaparición.

Petición de colaboración ciudadana

Las autoridades insisten en que la ayuda de la población resulta clave para avanzar en la localización del desaparecido. Cualquier dato o avistamiento puede comunicarse al 616 988 184, teléfono de la Policía Local de Valleseco habilitado para canalizar la información, o al 112.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

En Directo | Pleno del Parlamento de Canarias | Clavijo pide unidad para afrontar un «2026 complicado»

El Cabildo señala a la UD Las Palmas que la explotación del Estadio no sería beneficiosa

Se rebaja de alerta a prealerta la situación por contaminación marina en Telde, en Gran Canaria

Yeray Romero, agente de la Policía Nacional, logra medalla de bronce en el Europeo de tiro policial

La ULPGC otorga un honoris causa póstumo a la fotógrafa palestina Hassouna

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025