Buscan a Sonia e Iban, desaparecidos en Canarias

Familias y amigos siguen buscando y piden colaboración ciudadana

En Fuerteventura se sigue buscando a Sonia, de 27 años, de quien se pierde la pista desde el sábado pasado. Mide 1,57, tiene el pelo rojizo y los ojos marrones. También en Gran Canaria se busca a Iban, de 42 años, desaparecido desde hace ya 13 días.

Hoy su familia, amigos y miembros de la plataforma Adonay Desaparecidos han estado buscándolo por el barrio de Tara, en Telde, tanto por las calles como por los barrancos. Se recuerda que Iban vestía un jersey blanco, pantalón gris y llevaba una mochila.

La última vez que se le vio fue en pleno centro del municipio y la familia pide la colaboración ciudadana.