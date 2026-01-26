Reanudan la búsqueda de una persona en Lanzarote

En la tarde de este domingo cuatro personas cayeron al mar en la zona de Los Charcones en Yaiza. Tres de ellas fueron rescatadas y buscan a otra

En Lanzarote se reanuda por segundo día el dispositivo de búsqueda de una persona. Cayó al mar en la zona de Los Charcones junto a otras tres personas, que pudieron ser rescatadas.

Efectivos de distintos cuerpos de seguridad han rescatado la tarde de este domingo a tres jóvenes estadounidenses en la zona de Los Charcones, en el suroeste de Lanzarote, donde se busca aún a un cuarto en el agua, tras ser sorprendidos por un golpe de mar. EFE/Adriel Perdomo

Desde las seis y media de la mañana se ha incorporado un dron con cámara térmica de la Policía Local para dar con el paradero del joven. También las ocho de la mañana se ha sumado la embarcación de Salvamento Marítimo en esta zona del norte de la isla conejera. En las próximas horas también se incorporará a las labores un helicóptero del Helimer para realizar la búsqueda desde el aire.

Además personal del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote se encuentran realizando batidas por tierra junto con personal de la Guardia Civil.

Zona precintada

De las tres personas que pudieron ser rescatadas, una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario con ahogamiento e hipotermia de carácter moderado.

La zona se encontraba precintada. Se saltaron la recomendación y al acercarse al mar una ola les sorprendió, según comentaron en sus primeras declaraciones.