Los Caballos Fufos: un siglo llenando de color la víspera de San Miguel

Las Fiestas de San Miguel Arcángel de Tazacorte cumplen con su tradición llenando de color las calle con sus Caballos Fufos

Este lunes es día de San Miguel, patrón de La Palma y como cada noche de víspera desde hace más de un siglo los Caballos Fufos han vuelto a recorrer las calles de Tazacorte. Estos coloridos equinos de caña y papel recorrieron las calle del municipio con sus carreras y bailes al son de soniquete del ‘Vuela, vuela palomita’. A mediodía se celebra la misa en la iglesia principal del municipio bagañete.

Caballos Fufos

Un siglo de tradición

La magia de los Caballos Fufos y las tradicionales carrozas llenaron de color las Fiestas de San Miguel este domingo en Tazacorte. Es una de las jornadas más esperadas de las Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel 2025.

La jornada comenzó a las 20:15 horas con el desfile de carrozas, desde el Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte hasta la Avenida de La Constitución. Las carrozas presentaron tres categorías. Infantil, con diseño de Ana Portocarrero. Adulta, diseñada por Juan Manuel Ortega. Y la carroza de la Reina, también obra de Juan Manuel Ortega.

A las 21:30 horas fue el turno de los Caballos Fufos, que recorrerieronn las calles desde el Ayuntamiento hasta la Avenida de La Constitución, acompañados de la Banda Municipal de Música de Tazacorte, bajo la dirección de D. Alberto Camacho Amaro. El desfile, organizado por la Asociación Caballos Fufos, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tazacorte y la Concejalía de Cultura y Fiestas.