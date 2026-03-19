El presidente del Cabildo de Lanzarote dice que se dota a Lanzarote y La Graciosa de la herramienta «más potente de su historia reciente» diseñada para dar una respuesta «inmediata» a los retos sociales y económicos de ambas islas

El Pleno del Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de 289,73 millones para 2026. Imagen. EP

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma definitiva un presupuesto para el ejercicio 2026 que ha alcanzado los 289.737.145,69 euros durante la sesión extraordinaria del pleno celebrado este jueves.

La corporación insular ha indicado que dota así a Lanzarote y La Graciosa de la herramienta «más potente de su historia reciente» que ha diseñado para dar una respuesta «inmediata» a los retos sociales y económicos de ambas islas y «teniendo como ejes fundamentales» las áreas de Vivienda, Seguridad, Aguas, Transporte y Bienestar Social.

Al respecto, el presidente, Oswaldo Betancort, ha comentado que «a partir de este jueves podemos decir que esta isla sí tiene presupuesto».

«Contamos con la herramienta económica más potente de nuestra historia reciente para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de Lanzarote y La Graciosa», ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, puso en valor «el exquisito trabajo realizado por todo el equipo técnico del área de Hacienda y Contratación en la elaboración de estas cuentas».

Bienestar social

Asimismo, destacó que la aprobación definitiva permite consolidar los 50 millones de euros para Bienestar Social, garantizando el cuidado de los mayores y dependientes, así como los 12 millones de euros para Transportes, «que blindan la gratuidad de la guagua y la mejora de la red de marquesinas».

Aquí, el Cabildo ha recordado que este presupuesto que incluye los 6,3 millones de euros de los Planes de Cooperación Municipal, que volverán a ser repartidos de forma equitativa por los siete ayuntamientos de la isla después de que el pasado año se destinaran, con la aprobación de los siete municipios, a la construcción de la Residencia de Alto Requerimiento de Tahíche.

Además, y siguiendo con la línea de ejes fundamentales del presupuesto, la entrada en vigor de estas cuentas también supone un impulso sin precedentes para la seguridad y el territorio. De esta manera, el Consorcio de Seguridad y Emergencias dispone de 9 millones de euros para modernizar su flota y avanzar en proyectos como el nuevo parque de bomberos de Arrecife y el retén de Tías.

Finalmente, las cuentas también se centran en áreas estratégicas como Obras Públicas, con 15,2 millones, el Sector Primario, con más de 10 millones, y Deportes, con 5,8 millones, cuentan ya con el respaldo jurídico definitivo para convocar las líneas de subvenciones de concurrencia competitiva que garanticen la práctica deportiva de clubes y deportistas.