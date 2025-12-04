El vicepresidente Augusto Hidalgo ha apuntado durante un encuentro informativo que se ha formalizado la «inversión de 58 millones en los próximos años en la construcción de 500 nuevas viviendas protegidas en la isla»

El consejero de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha destacado el papel de la corporación como «actor decisivo» en política de vivienda para llegar a «estándares europeos» y reactivar al sector privado.

Canarias necesita «unas 11.000 viviendas al año y 2.200 tienen que ser públicas», ha expresado a los medios en el encuentro organizado por Cadena SER. «Solo así podremos, dentro de unos años, ser capaces de colocarnos en los estándares europeos de protección de la vivienda, que amortigüe el precio de la misma a las clases medias y bajas», ha añadido.

Según Hidalgo, los cabildos «están llamados a convertirse en actores decisivos en la construcción de vivienda pública y el de Gran Canaria ya se ha convertido en un agente determinante» con más de 470 viviendas y una inversión de más de 58 millones de euros.

El vicepresidente de la corporación insular considera que el esfuerzo «tiene que aumentar con una colaboración de todas las administraciones» para poder «revertir un vacío desde la crisis de 2008 en la construcción de vivienda y de vivienda pública en España y en Canarias en particular» y pasar del 1,9 % al 7 %.

Reactiva el sector privado

El consejero ha apostado por «reactivar el sector privado», que construía el «80 % de la vivienda protegida pública en Canarias hasta el 2008 y hoy es cero». Para Hidalgo, «se dan las circunstancias en este momento para que se revierta» con una inflación «contenida», y tres planes de vivienda y por ello «el Cabildo se ha puesto las pilas».

El principal problema del sector privado, ha dicho, es que «no gana dinero con estas promociones», porque además «para que tengan beneficios tienen plazos muy largos, de 14 o 15 años». Para avanzar hacia los niveles europeos ha estimado «determinante» que se reactive el sector privado, apostando por «poner las facilidades para agilidad administrativa, que las licencias sean rápidas» pero también ser atractivos para el empresario.

«Si el empresario no tiene margen de maniobra para ganar dinero en las operaciones, no va a invertir el dinero» y «esto es normal, porque los empresarios están para ganar dinero», por lo que el reto es «conjugar la capacidad de las administraciones para impulsar la vivienda pública y llegar a ese 7 % por ciento», ha argumentado.

Las administraciones públicas «difícilmente van a poder entrar en ese esfuerzo financiero a medio y largo plazo» y se tiene que hacer «sabiendo que hay que tener paciencia, porque vamos a tardar unos años en llegar a los niveles«, pero «yo creo que a partir de 2026, si no pasa nada grave a nivel internacional, empezaremos a ver la implicación del sector privado en la vivienda pública»