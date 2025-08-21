La Institución insular abre vías de colaboración con entidades públicas y privadas para preservar la obra creada en 1954 en la calle Santa Cruz de Marcenado

Mural de César Manrique en la calle de Santa Cruz de Marcenado, entre el Edificio Princesa y la Casa de Canarias. Obra de 1954. EFE/Pepi Cardenete

El presidente y consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, anunció que la Corporación insular iniciará gestiones para garantizar la conservación del mural de César Manrique realizado en 1954 en la calle Santa Cruz de Marcenado, en Madrid. La iniciativa contempla fórmulas de colaboración con instituciones públicas, entidades privadas y fundaciones.

“Es un deber del Cabildo velar por el legado patrimonial y artístico de César Manrique, no solo en Lanzarote, sino en cualquier parte del mundo donde su obra corra peligro de desaparición. Queremos abrir vías de colaboración para garantizar que este mural situado a pie de calle, parte de la memoria artística de España, reciba la atención que merece”, señaló también Betancort.

Se estudiarán las posibilidades de conservación y protección

El plan prevé el envío de un escrito oficial al Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado actual de la obra y las posibilidades de su conservación y protección. La pieza, que además sufre abandono, presenta publicidad adherida a la cerámica, pintadas y un deterioro visible en la parte inferior de la fachada, factores que ponen en riesgo un capítulo esencial del legado de Manrique en la capital española.

Betancort subrayó la relevancia histórica y patrimonial del mural, que refleja el inicio de la modernidad artística en la España de los años 50, y aseguró que se estudiarán todas las opciones, incluida una posible reubicación en Lanzarote, si se considera la mejor alternativa para su preservación.

“El legado de Manrique trasciende fronteras y es responsabilidad de todos preservarlo. Lanzarote está dispuesta a implicarse de forma activa para evitar que se pierda una parte esencial de nuestra historia común”, concluyó por su parte Betancort.