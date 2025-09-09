Durante la reunión, se ha analizado de manera conjunta los riesgos volcánicos de los municipios, así como los procedimientos y recomendaciones para la ciudadanía

El Cabildo y los municipios de Tenerife se reúnen para analizar el mapa de riesgos volcánicos de la isla. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

El Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife reunió a los 31 alcaldes y alcaldesas de la isla de Tenerife para analizar de manera conjunta los riesgos volcánicos de los municipios.

Dentro de la Estrategia de Seguridad y Protección Volcánica, esta reunión ha permitido conocer de primera mano cuales debieran ser los procedimientos y las recomendaciones que desde las administraciones municipales se tienen que trasladar a los ciudadanos.

Para la presidenta, Rosa Dávila, esta reunión es un paso más para tejer la seguridad de la isla de Tenerife, “aunque los datos y los expertos no nos dan indicios para un riesgo inminente, tomar la iniciativa y prepararse es lo prioritario. Queremos buscar la coordinación institucional y tenemos que tomar decisiones valientes que nos permitan saber actuar y no improvisar.

Informa RTVC

Próxima reunión

Además del análisis de riesgos, este encuentro sirvió también para poner sobre la mesa iniciativas y propuestas que permitan actualizar los planes de emergencia municipales. Con la presencia de la presidenta de la Federación Canaria de Municipio (FECAM), Mari Brito, que valoró positivamente este encuentro “porque todos los municipios estamos involucrados ante cualquier contingencia que afecte a la isla, por eso todos debemos estar informados ante como actuar”.

La reunión también contó con la intervención de la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, que lleva durante más de un año trabajando para que Tenerife cuente con las mejores garantías de seguridad de Canarias. “Estamos preparando una isla del futuro, con medio materiales y físicos que nos pongan en el primer nivel de seguridad y para eso es fundamental también contar con el apoyo del resto de las administraciones”.

El próximo 15 de septiembre Cabildo y Ayuntamientos volverán a reunirse, esta vez además con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para analizar, el simulacro volcánico que se efectuará el próximo 26 de septiembre en Garachico.